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Определились хозяева первых стыковых матчей за право играть в РФПЛ
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Определились хозяева первых стыковых матчей за право играть в РФПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Определены хозяева первых стыковых матчей за право играть в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2018/19. Об этом сообщает ТАСС.
По итогам жеребьевки, команда занявшая 13-е место в РФПЛ встретится дома с четвертым коллективом Футбольной национальной лиги (ФНЛ), а третья команда ФНЛ примет дружину, занявшую 14-е место в РФПЛ. Все участники переходных игр станут известны по окончанию текущего сезона Премьер-лиги.
За два тура до конца чемпионата 13-е и 14-е место в РФПЛ занимает пермский «Амкар» и махачкалинский «Анжи». В первенстве ФНЛ на третьей и четвертой позициях расположились красноярский «Енисей» и «Тамбов».
Первые стыковые встречи назначены на 17 мая, ответные игры пройдут 20 мая.
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