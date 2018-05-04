Определились хозяева первых стыковых матчей за право играть в РФПЛ

Определены хозяева первых стыковых матчей за право играть в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2018/19. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам жеребьевки, команда занявшая 13-е место в РФПЛ встретится дома с четвертым коллективом Футбольной национальной лиги (ФНЛ), а третья команда ФНЛ примет дружину, занявшую 14-е место в РФПЛ. Все участники переходных игр станут известны по окончанию текущего сезона Премьер-лиги.

За два тура до конца чемпионата 13-е и 14-е место в РФПЛ занимает пермский «Амкар» и махачкалинский «Анжи». В первенстве ФНЛ на третьей и четвертой позициях расположились красноярский «Енисей» и «Тамбов».

Первые стыковые встречи назначены на 17 мая, ответные игры пройдут 20 мая.