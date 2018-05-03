Ещё
Кейн: «Был бы горд носить капитанскую повязку на чемпионате мира»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейн: «Был бы горд носить капитанскую повязку на чемпионате мира» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не прочь отправиться на чемпионат мира в качестве капитана сборной Англии.
Ранее Кейн уже четырежды выводил «трёх львов» на поле с повязкой капитана.
"Саутгейт сказал, что назначит постоянного капитана тогда, когда придёт время. Я был бы горд носить капитанскую повязку на чемпионате мира. Но я буду делать свою работу вне зависимости от того, буду я капитаном или нет.
У Англии хорошая атакующая команда. Надеюсь, мы забьём много голов. Самое главное — команда, но, будучи нападающим, невозможно не думать о «Золотой бутсе», — цитирует Кейна Four Four Two.
Почеттино: «Кейн приедет в Россию в стопроцентной готовности»
Евро-футбол.Ру: последние новости
Байи переживает за своё будущее в "МЮ" Рой Кин советует "Ливерпулю" не пропускать глупые голы Пилипчук покинет "Спартак" в конце сезона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна3
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов32
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Судью сняли с матча «Тосно» — «Динамо»
Конте определился со своим будущим
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение