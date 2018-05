Кейн: «Был бы горд носить капитанскую повязку на чемпионате мира»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не прочь отправиться на чемпионат мира в качестве капитана сборной Англии.

Ранее Кейн уже четырежды выводил «трёх львов» на поле с повязкой капитана.

"Саутгейт сказал, что назначит постоянного капитана тогда, когда придёт время. Я был бы горд носить капитанскую повязку на чемпионате мира. Но я буду делать свою работу вне зависимости от того, буду я капитаном или нет.

У Англии хорошая атакующая команда. Надеюсь, мы забьём много голов. Самое главное — команда, но, будучи нападающим, невозможно не думать о «Золотой бутсе», — цитирует Кейна Four Four Two.

