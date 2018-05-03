Юрий Лодыгин: Титул «Локомотиву» может достаться легче. Из-за других клубов

«У „Зенита“ есть цель, поэтому мы не можем думать об отпуске»

— «Зенит» может не позволить «Локомотиву» стать чемпионом. Это дополнительная мотивация для вас? — Я бы так не сказал. У нас есть своя цель, а «Локомотив» или другая команда в качестве соперника — не так уж и важно. Мы вообще не думаем об этом.

— Важно ли для «Зенита» по-спортивному отомстить за поражение 0:3 в первом круге? — Мы хотим сыграть намного лучше, поскольку мы крупно проиграли на нашем стадионе.

— В чем сильные стороны «Локомотива»? — У них не так много изменений по сравнению с прошлым сезоном. Сыгранность только чуть иная. Добавились хорошие футболисты. Могу выделить еще и то, что братья Миранчуки начали играть намного лучше. Может быть, как-то повзрослели по-футбольному. Помогает и опыт, и тренер. Не будем скрывать, что «Локомотиву» немного легче может достаться это чемпионство, поскольку другие клубы не выглядели так сильно, как в прошлых сезонах.

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— Какая атмосфера сейчас в «Зените»? — У нас есть цель, поэтому мы не можем расслабляться, не можем думать об отпуске. Главная цель с самого начала второго круга — взять все возможные очки. Это не получилось, но мы продолжаем работать и готовиться к следующим матчам.

— А почему не получилось? — Мы сами совершили ошибки. В каких-то матчах нам просто не повезло: можно взять даже игру в Туле в качестве примера. Нужно продолжать работать и не думать о том, что не получилось. Делать выводы и двигаться дальше.

«Перестал следить за тем, как сыграл соперник»

— Изучали расклады, при которых вы можете попасть в Лигу чемпионов? — Нет. Единственное, что для нас и меня лично важно — победить «Локомотив», взять три очка. Не знаю, начиная с какого тура я перестал следить за тем, как сыграл тот или иной соперник, и сколько очков он набрал. Нужно смотреть на себя, выигрывать, забирать три очка. Тогда выступление соперников не будет иметь значения.

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— Можете тогда прокомментировать действия голкипера «Баварии» перед пропущенным мячом? — Не уверен, что этот вопрос к месту, но давайте попробую. Мое личное мнение: он подумал, что Бензема будет первым на мяче, поэтому он сперва хотел сложиться, а потом не сумел перестроиться. Но не думаю, что именно из-за этого момента случилось то, что случилось.

— «Локомотив» не может выиграть в трех матчах подряд и забивает с трудом. На руку ли это «Зениту»? — Они чувствуют давление и не хотят терять очки. Возможно, поэтому они не так стремятся идти вперед, как в предыдущих турах. Понятно, что другие команды действуют осторожнее, поскольку не хотят терять очки в последних матчах чемпионата. Ничего не меняется — как они хотят победить, так и мы. Ничего не меняется в настрое, в подготовке. Все как и раньше. Мы говорили перед этим, что у нас впереди только финалы — так и остается сейчас.

— Сыграет ли какую-то роль то, что матч пройдет на выезде? — Кого-то заводит, когда против них болеют. Некоторым комфортнее на своем стадионе. Но сейчас ни на что нельзя обращать внимание — нужно выходить на поле, выдавать свой максимум и добиваться результата. Мы знаем и видим, что болельщики всегда с нами, куда бы мы ни поехали. Их много, и они нас поддерживают.