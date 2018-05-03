Кевин-Принс Боатенг может перейти из «Айнтрахта» в «Бетис»

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг может продолжить карьеру в Испании. 31-летнего футболиста намерен подписать «Бетис», сообщает Football Espana. Нынешний контракт игрока рассчитан до июня 2020 года. Однако немецкий клуб не станет препятствовать отъезду Боатенга.

«Айнтрахт» в конце сезона покинет главный тренер Нико Ковач , который считается главным инициатором перехода футболиста в клуб.

Боатенг в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.