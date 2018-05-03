В финале Лиги Чемпионов сойдутся «Реал» и «Ливерпуль»

Ответная игра с римлянами едва не закончилась для «Ливерпуля» фиаско, но преимущества первого поединка ему все-таки хватило. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу вице-чемпиона Италии, а также массой разговоров о некачественном судействе, которое помогло не хозяевам, а гостям.

Президент и владелец «Ромы» Джеймс Паллотта призвал УЕФА как можно скорее запустить систему видеоповторов VAR и в Лиге чемпионов. Спортивный директор клуба Рамон Родригес Мончи и вовсе заявил: «Фанаты могут шутить, что если бы VAR использовалась уже сейчас, в финале играли бы мы и „Бавария“, — и будут правы». Потому что в полуфинале немцам бы противостоял не «Реал» , а «Ювентус» с неудаленным Буффоном.

Но футбольная история тоже не знает сослагательного наклонения. И Мадрид, сыграв с мюнхенцами в ответной встрече на своем поле вничью 2:2, по сумме двух встреч во вторник, 1 мая, шагнул в финал.

В среду защитил свое преимущество первого поединка и «Ливерпуль». Обе команды неудачно выступили в своих национальных чемпионатах: и мерсисайдцам, и римлянам в лучшем случае удастся зацепиться за «бронзу». Но в главном клубном турнире Европы и те, и другие оставили ярчайший след. Giallorossi вначале отгрузили шесть мячей «Челси», а в четвертьфинале выбили из розыгрыша «Барселону», отыграв выездной кошмар 1:4.

Подопечные Юргена Клоппа и вовсе влюбили в себя тех, кто предпочитает погорячее. Во-первых, явили миру фантастическую тройку нападения Мане — Салах — Фирмино. Самого Салаха уже называют форвардом номер один. Во-вторых, «Ливерпуль» установил новый рекорд: в 14 матчах Лиги чемпионов на его счету 46 голов. Никто и никогда столько за сезон не забивал.

В-третьих: 7:0 над «Спартаком» и «Марибором», 5:0 — над «Порту», 5:1 по итогам четвертьфинала с грозным «МанСити». Разве это не здорово? И наконец, 5:2 в первой игре с «Ромой». Вторую они тоже начали успешно, уйдя на перерыв при счете 2:1. Но хозяева усилиями Джеко и Наингголана сумели забить еще три мяча. На большее у них просто не хватило времени.

Слабым утешением для итальянцев могут служить лишь разговоры о двух неназначеннх пенальти и несостоявшемся удалении соперника, ведь на 63-й минуте защитник британцев Александр-Арнолд рукой выбил мяч из ворот. Но арбитр этого не заметил. Сумасшедшие полуфиналы, сумасшедшие эмоции, сумасшедшее голевое пиршество. И в финале — «Реал» — «Ливерпуль».

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Это девятый подряд финал, который пройдет в выходные. Начало игры — в 21:45 по Москве.

Стоимость участников главной встречи престижного турнира превышает 1,5 млрд евро. Фаворитом, по версии букмекеров, считается «Реал». На то, что испанцы в третий раз подряд завоюют Кубок чемпионов, дают котировки в районе 1,7 к одному. На англичан можно поставить с коэффициентом 2,25.