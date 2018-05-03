Ещё
Две девушки из Новосибирска забрались на Эльбрус, чтобы потом на него забежать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Две девушки из Новосибирска забрались на Эльбрус, чтобы потом на него забежать 

ngs.ru 56 минут назад
Фото: ngs.ru
Две участницы Новосибирской областной федерации альпинизма и скалолазания подняли флаг проекта «СпортуМесто» на самую высокую гору Европы — Эльбрус. Фото девушек 1 мая опубликовали в группе проекта в социальной сети Facebook.
Девушки-волонтёры, попросившие не называть их имён, третью неделю готовятся к международному турниру RedFox Elbrus Race 2018 — забегу на вершину Эльбруса.
«К Эльбрусу они готовились целый год: на Эльбрус не всем удаётся зайти, а здесь нужно бежать, нужна очень серьёзная подготовка, поэтому перед соревнованиями они там три недели тренируются именно в тех условиях», — пояснил корреспонденту НГС руководитель проекта «СпортуМесто» Владислав Иванов.
Соревнования пройдут в два этапа: 5 мая участникам предстоит пробежать вертикальный километр с высоты в 2450 до 3450 м, а 7 мая прошедшие квалификационный этап примут участие в скоростном восхождении на Западную вершину Эльбруса. 9 мая новосибирские участницы должны вернуться домой.
До поездки на Эльбрус новосибирские волонтёры «СпортуМесто» вернулись с соревнований в горах Хакасии, а в июле пробегут дистанцию в 100 км по горам Алтая.
Помимо профессионалов, в проекте могут поучаствовать и любители: один из благотворительных забегов пройдёт 20 мая в наукограде Кольцово.
Благотворительный проект «СпортуМесто» появился в 2016 году — его волонтёры тренируют детей-инвалидов и развивают инфраструктуру, чтобы они могли заниматься спортом. В апреле дети с синдромом ДЦП смогли поучаствовать в настоящих гонках на картах.
ngs.ru: последние новости
Быстро бегающему студенту НГТУ подарили Hyundai Solaris Девушки из Новосибирска стали чемпионками России в самурайском искусстве и французском боксе НЛО над Новосибирском: очевидец снял на видео нечто напоминающее «летающие тарелки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна3
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов32
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Судью сняли с матча «Тосно» — «Динамо»
Конте определился со своим будущим
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение