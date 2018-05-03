Иркутянка Надежда Колода успешно выступила на соревнованиях по пулевой стрельбе в Майкопе

Иркутская спортсменка, мастер спорта России Надежда Колода успешно выступила на командном первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов до 21 года. Соревнования завершились 28 апреля в Майкопе в республике Адыгея.

На командном первенстве России в личном зачете воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» Надежда Колода заняла первое место в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. Но так как соревнования являлись командными, этот результат вошел в неофициальный зачет.

Второе место Надежда Колода заняла на Всероссийских соревнованиях в олимпийском упражнении — в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В квалификации Надежда показала результат 562 очка из 600 возможных, в финале ее результат составил 235,6 очка.

Победу в этом упражнении одержала спортсменка из Краснодарского края Валентина Борисевич (в квалификации — 559 очков, а в финале — 236,4 очка). Третье место заняла Полина Корелина из Удмуртской республики — 566 очков в квалификации и 214,4 очка в финале.

Кроме того, впервые были проведены соревнования по стрельбе из пятизарядного пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Чтобы выявить победителей, юниорки сделали четыре серии по пять выстрелов в каждой. Третье место в этом упражнении заняла Надежда Колода.

«Эти результаты закрепили право участия Надежды в составе сборной команды России в отборе на Юношеские Олимпийские игры и на первенство мира, — рассказала тренер спортсменки Галина Корзун. — Уже с 12 мая Надежда будет участвовать в тренировочных мероприятиях по подготовке и участию в международных соревнованиях в Хорватии».