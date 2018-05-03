Васильев поддержит Майгурова на выборах президента СБР

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев не будет бороться за пост президента Союза биатлонистов России. Васильев решил поддержать на выборах кандидатуру первого вице-президента Международного союза биатлонистов Виктора Майгуров

В случае победы Виктор Майгуров займет пост президента СБР, а Дмитрию Васильеву будет предложена должность вице-президента, информирует «Спорт-Экспресс». «Мы решили объединить усилия и выставить на выборах руководителя СБР кандидатуру Виктора Майгурова в качестве президента организации и Дмитрия Васильева в качестве первого вице-президента Союза биатлонистов России. Мы объединяем наши знания и видение необходимых в Союзе реформ с одной единственной целью — вернуть российский флаг на флагштоки всех стадионов мира», — говорится в совместном заявлении Виктора Майгурова и Дмитрия Васильева.

"Управлять биатлоном должен только биатлонист — в этом у меня нет и тени сомнения. Но биатлонист с управленческим опытом. Пусть это будет региональная федерация, но не один и не два и не четыре года. А лет 6-8, чтобы по-настоящему прочувствовать, что такое управленческая работа, пройти в ней все стадии. Это обязательное условие, как в армии: не может стать генералом тот, кто не был солдатом. Точно так же как тренером сборной ни при каких условиях нельзя ставить вчерашнего, пусть даже самого успешного спортсмена", — цитирует «Р-Спорт» Васильева.