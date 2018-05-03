Васильев претендует на пост первого вице-президента Союза биатлонистов России

МОСКВА, 3 мая. / ТАСС /. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объединил усилия с кандидатом на пост главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым и будет избираться на пост первого вице-президента организации. Об этом он заявил ТАСС.

"В основе нашей программы лежат тезисы, на которых базируется наше общее с Майгуровым представление насчет того, как должен развиваться биатлон в ближайшие четыре года, — сказал Васильев. — У Виктора есть хороший международный опыт, несмотря на критику в его адрес, он провел качественную работу по предотвращению дисквалификации наших спортсменов под надуманными предлогами. Обстановка в мировом спорте непростая, а у Майгурова есть хорошие связи, его уважают в международной федерации, к нему прислушиваются. Поэтому не использовать опыт Майгурова, мне кажется, неразумно".

"Главная цель — создание функционирующей структуры, расписать полностью функционал по направлениям, чтобы люди понимали, кто за что отвечает и четко несли ответственность за свой фронт работы, — продолжил он. — Нужно начать с дисциплины, которая очень хромает в СБР. Затем нужно заняться детским спортом, перенести акцент достижения успеха с юношеского возраста на взрослый, и для этого нужно внести поправки в законодательство, потому что скороспелые результаты никому не нужны. Из-за этого выкашивается целый слой талантливых спортсменов в самом юном возрасте, они просто не доживают до взрослого спорта".

Васильев отметил, что также нужно точечно работать с регионами, выяснить их нужды, их потенциал и помогать им на месте, работая с региональными администрациями. «Ну и, конечно, необходимо выстроить жесткую вертикаль в сборной команде страны с тем, чтобы спортсмены четко выполняли требования тренеров. Сейчас вольница дана спортсменам, им дали такую свободу, от которой они могут просто захлебнуться, это одна из причин падения результатов. Я считаю, здесь необходимо наводить жесткую дисциплину», — сказал Васильев.

"Тренерский штаб, в свою очередь, должен понимать меру своей ответственности. Есть возможность собрать команду, с которой они пойдут к Играм в Пекине", — заключил собеседник агентства.