Бывший защитник мадридского «Реала» Сальгадо открыл Парк футбола ЧМ-2018 в Казани

"Чемпионат мира — это не только соревнование, но еще и общая атмосфера праздника, атмосфера спорта, надеюсь, что вы ее почувствуете, — сказал Сальгадо. — В своей жизни я пережил три чемпионата мира — в 1982 году в Испании, когда был еще ребенком, потом в 2006 году, когда участвовал в турнире в составе сборной Испании, и сейчас — в качестве посла Международной федерации футбола. Это праздник, многоцветность, разнообразие людей, которые приезжают на мировое первенство. Это не только спорт, но и очень важная составляющая культурных отношений между странами".

Сальгадо отметил, что наслышан о «Казань-Арене» и хочет приехать поболеть за сборную Испании, которая 20 июня сыграет с командой Ирана в матче группового этапа турнира. «Вчера я в первый раз приехал в Казань, пока не было времени все посмотреть, успели только поужинать на набережной недалеко от Кремля. Мне очень понравилось, снаружи Кремль очень красивый. Сегодня поедем на „Казань— Арену“, очень хочу посмотреть на стадион, мне про него говорили очень много и все в положительном ключе», — сообщил Сальгадо.

После открытия парка Сальгадо и Рыжиков сыграли в текбол — игру, которая представляет собой смесь футбола и настольного тенниса. Гости также испытали свои силы в аттракционе робокипер и попробовали забить гол вратарю— роботу. После Сальгадо пообщался с юными футболистами и вручил фирменные призы с символикой турнира тем, кто смог попасть в ворота.

Парк футбола в Казани будет принимать гостей 5 и 6 мая. Затем Парк футбола будет открыт в Нижнем Новгороде, где будет работать 12 и 13 мая.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Казань примет шесть игр мирового первенства. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня). Также на «Казань— Арене» 30 июня состоится матч 1/8 финала, а 6 июля пройдет четвертьфинал турнира.