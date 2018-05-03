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Что интересного будет в Парке футбола ЧМ-2018 в Казани?
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Что интересного будет в Парке футбола ЧМ-2018 в Казани? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
5-6 мая на площадке перед Центральным стадионом развернется Парк чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Стоит ли туда идти и на что можно будет посмотреть?
Казань дождалась своей очереди и вслед за другими городами-организаторами принимает у себя традиционный Парк футбола — передвижной фестиваль, благодаря которому одна из площадок города на выходные превращается в место, посвященное мундиалю. В столице Татарстана этим местом вновь станет площадь Тысячелетия.
Важная особенность — вход для всех желающих посетить мероприятие будет свободным, но через контрольно-пропускные пункты, поэтому лучше не рисковать и не брать с собой лишних вещей, которые могут вызвать сомнение охраны. Конкретного списка «запрещенки» нет, но это традиционно колющие предметы и все в таком духе.
Если в прошлом году в Парк футбола Кубка Конфедераций люди шли смотреть на Роналдиньо, то в этом легендарным гостем города станет испанец Мичел Сальгадо — многолетний игрок мадридского «Реала» и сборной Испании. Да, наверное, это не совсем звезда для большинства потенциальных посетителей Парка (все-таки имя Роналдиньо вызывало эмоции у даже людей, далеких от футбола), зато есть основания полагать, что испанец будет более расположен к общению с болельщиками и даже не придется сносить ограждения, чтобы добраться до легенды.
Вместе с Мичелом Сальгадо специальным гостем Парка и города станет легендарный болельщик сборной Колумбии Густаво Льянос, или Эль Коле, как его привыкли называть. Колумбиец известен своим костюмом кондора с крыльями. Вряд ли много кто слышал имя Густаво раньше, но взмахи его крыльев более 25 лет сопровождают колумбийскую сборную по всему миру и явно попадались на глаза зрителям.
Посетителей Парка по заверению организаторов также ждет яркая и разнообразная программа: мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и конкурсы с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA. В числе активностей скорее всего будет кикер, футбол на батутах, футбольный фристайл и пенальти роботу-вратарю, как это было год назад.
Опять же, можно будет сделать фото с талисманом ЧМ-2018 — волком Забивакой. Будут работать и информационные стойки, где можно будет получить справочную информацию уже по самим матчам чемпионата мира.
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