Мичел Сальгадо откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Казани

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Мичел Сальгадо откроет Парк футбола Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в Казани. Праздник встретит гостей 5-6 мая -22 апреля на площади около стадиона «Центральный» (ул. Ташаяк, 1).

Подробнее о Парках ЧМ-2018 читайте в специальном материале welcome2018.com.

Вместе с Мичелом Сальгадо специальным гостем Парка станет легендарный болельщик сборной Колумбии Густаво Льянос, более известный как Эль Коле. Он знаменит своим костюмом кондора с крыльями, взмахи которых уже более 25 лет сопровождают колумбийскую сборную по всему миру. Команда Колумбии сыграет в Казани 24 июня со сборной Польши.

Казань станет уже седьмым городом, который посетит Парк футбола. Ранее он уже побывал в Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Самаре и Екатеринбурге. Посетителей Парка ждут мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами. Гости смогут сфотографироваться с Официальным талисманом Чемпионата мира волком Забивакой™, попробовать забить роботу-вратарю и сыграть в текбол — игру, сочетающую элементы футбола и настольного тенниса.

Казань примет шесть игр. На групповом этапе в столице Татарстана сыграют Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня на «Казань Арене» состоится матч 1/8 финала, а 6 июля — четвертьфинал.