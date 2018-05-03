Кормиловские баскетболистки устанавливают рекорд

Определились первые медалисты областной «Королевы спорта — Крутинка-2018».

В Кормиловке завершились первые финальные соревнования XLVIII областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта — Крутинка-2018». Награды престижной спартакиады разыграли баскетболистки.

В финальной части турнира встретились команды, пробившиеся через отборочные зональные соревнования, — Большереченский, Калачинский, Кормиловский, Москаленский, Муромцевский, Полтавский и Таврический, а также хозяева «Королевы спорта» –крутинские баскетболистки.

По итогам жеребьевки в подгруппу А попали коллективы Калачинского, Муромцевского, Таврического и Москаленского районов, в группу Б — Кормиловского, Большереченского, Полтавского и Крутинского.

Без поражений групповой этап прошли команды Калачинского и Кормиловского районов. Правда, калачинцам досталась довольно легкая группа, и все свои победы они одержали с разницей «+20» очков и больше. Тот же Таврический они разгромили со счетом 79:29. Кормиловцам было сложнее, но они также одержали победы во всех встречах. Самым упорным оказалось противостояние с Большереченским, где был зафиксирован счет 46:44.

Таким образом, Калачинский и Кормиловский районы попали в своеобразный «Финал четырех». Компанию им составили сборные Большереченского и Москаленского районов, на групповом этапе одержавшие по две победы. Особо тут стоит отметить москаленских баскетболисток, которые вошли в четверку лучших лишь во второй раз в истории. Остальные сборные продолжили борьбу за 5-8 места.

В финальной четверке, естественно, многие с нетерпением ждали матч между Калачинским и Кормиловским районами, который выпал на последний день соревнований. С первых минут кормиловские баскетболистки дали понять, что не намерены отдавать пальму первенства своим главным конкурентам и территориальным соседям, даже не имея в составе лидера сборной Ксению Чинаеву — игрока БК «Нефтяник», в эти дни боровшуюся за малое «золото» чемпионата России.

Калачинцы весь матч пытались догнать соперника, но вплотную подобраться им не удавалось. В итоге победа Кормиловского района — 48:35. Таким образом, хозяева финального турнира стали чемпионами «Королевы спорта» в четвертый раз подряд, установив новый рекорд соревнований. Ранее Омскому району удалось победить трижды кряду. К слову, только Омский и Кормиловский районы побеждали на баскетбольных соревнованиях среди женщин.

Второе место нынче занял Калачинский район. Для них это третье «серебро» и третья медаль в истории. Замкнули тройку призеров представительницы Большереченского района, у которых это четвертая награда на спартакиадах и третья «бронза». В шаге от пьедестала остановился Москаленский район, повторивший свой лучший результат.

Отметим успех Крутинского района, который сходу занял пятое место на областной «Королеве спорта». Шестое место досталось сборной Полтавского района, на седьмой строчке расположилась команда Таврического района, на восьмой — Муромцевского.

Женский баскетбол стал первым видом программы «Королевы спорта — Крутинка-2018», где разыгрывались медали областной спартакиады. В ближайшее время награды разыграют сельские дзюдоисты (4-6 мая, Тара).