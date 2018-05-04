Ещё
В ВДЦ «Смена» побывала олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ВДЦ «Смена» побывала олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России, заслуженный мастер спорта, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ рассказала юнармейцам о том, как воспитать волю к победе, чтобы достичь поставленных целей и завоевать олимпийскую медаль.
«Я считаю, что профориентация детей в области инновационного, научно-технического творчества — стратегически очень важно. Спорт и грубая физическая сила — не приводит к успеху, надо мыслить, развиваться интеллектуально. Здорово, что в «Смене» проходит юнамерская программа не только военно-прикладной, но и спортивной, технической направленности. Я считаю, что нужно делать именно на это большой акцент и внимание! Очень важно, что в «Смене» дети участвуют в профориентационных сменах, могут определиться окончательно с профессией, убедиться в своем направлении», — отметила Татьяна Лебедева.
На пресс-конференции Татьяна Лебедева рассказала юнармейцам историю своей жизни — о том, как добилась своей цели, выиграла олимпийскую медаль и достигла успехов в спорте. Встреча со сменовцами прошла в форме диалога. Мальчишек и девчонок интересовали многие вопросы: про карьеру, достижение целей.
Алина Москалева из Смоленска рассказала, что встречи с заслуженными деятелями и спортсменами вдохновляют на занятия спортом и дальнейшее развитие:
«Молодое поколение должно набираться опыта у таких спортсменов, они многое прошли, у них есть чему поучиться! Я считаю, что спортсмены — это тоже патриоты своей страны, ведь они достигают целей на благо Родины!», — уверена Алина.
После пресс-конференции Татьяна Лебедева приняла участие в высокотехнологичной игре лазертаг в составе команды юнармейцев. Своими впечатлениями от игры в одной команде с олимпийской чемпионкой поделился Алексей Эгель из Волгоградской области.
"Это было интересно, очень круто! Татьяна нам очень помогла! Здорово, что в «Смене» есть возможность пообщаться вживую с олимпийской чемпионкой! В целом мне очень понравилось играть в лазертаг, я хотел бы продолжить развиваться!", — сказал Алексей.
АиФ — Юг: последние новости
III Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям прошла в ВДЦ «Смена» «Я лишь рассказчик». Данила Козловский о своем дебютном фильме «Тренер» В Архипо-Осиповке в ДТП погибла известная велогонщица
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала27
Почему сборной России будет тяжело22
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Как выглядит победившая всех гимнастка13
УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов2
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение