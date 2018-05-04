В ВДЦ «Смена» побывала олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России, заслуженный мастер спорта, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ рассказала юнармейцам о том, как воспитать волю к победе, чтобы достичь поставленных целей и завоевать олимпийскую медаль.

«Я считаю, что профориентация детей в области инновационного, научно-технического творчества — стратегически очень важно. Спорт и грубая физическая сила — не приводит к успеху, надо мыслить, развиваться интеллектуально. Здорово, что в «Смене» проходит юнамерская программа не только военно-прикладной, но и спортивной, технической направленности. Я считаю, что нужно делать именно на это большой акцент и внимание! Очень важно, что в «Смене» дети участвуют в профориентационных сменах, могут определиться окончательно с профессией, убедиться в своем направлении», — отметила Татьяна Лебедева

На пресс-конференции Татьяна Лебедева рассказала юнармейцам историю своей жизни — о том, как добилась своей цели, выиграла олимпийскую медаль и достигла успехов в спорте. Встреча со сменовцами прошла в форме диалога. Мальчишек и девчонок интересовали многие вопросы: про карьеру, достижение целей.

Алина Москалева из Смоленска рассказала, что встречи с заслуженными деятелями и спортсменами вдохновляют на занятия спортом и дальнейшее развитие:

«Молодое поколение должно набираться опыта у таких спортсменов, они многое прошли, у них есть чему поучиться! Я считаю, что спортсмены — это тоже патриоты своей страны, ведь они достигают целей на благо Родины!», — уверена Алина.

После пресс-конференции Татьяна Лебедева приняла участие в высокотехнологичной игре лазертаг в составе команды юнармейцев. Своими впечатлениями от игры в одной команде с олимпийской чемпионкой поделился Алексей Эгель из Волгоградской области.

"Это было интересно, очень круто! Татьяна нам очень помогла! Здорово, что в «Смене» есть возможность пообщаться вживую с олимпийской чемпионкой! В целом мне очень понравилось играть в лазертаг, я хотел бы продолжить развиваться!", — сказал Алексей.