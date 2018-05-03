Ещё и Овечкин с Кучеровым побеждают в плей-офф НХЛ.
16. Южная Корея
Чин Хи Ан, Сан Хун Син, Чин Кю Пак, Чин Ву Чон, Майкл Свифт, Брок Радунске, Сан Ву Син, Ву Сан Пак, Мин Хо Чхо, Ки Сун Ким, Сан Вук Ким, Вон Чун Ким, Чон Хян Ли, Ёун Чун Ли.
Что собой представляет сборная Кореи, мы увидели на прошедшей Олимпиаде, где хозяева Игр забили три гола и пропустили 19. Состав команды будет практически идентичен тому, который был в Пхёнчхане, — все игроки выступают в Азиатской лиге и не привыкли к уровню игры, который показывают ведущие хоккейные державы. Дважды на олимпийском хоккейном турнире Корея проиграла всухую, но забивать команда Джима Пэка всё-таки может (вспомните 1/8 финала с Финляндией, где они забили два гола, или матч Евротура с Канадой). Тем не менее выиграть даже один матч в Дании будет пределом мечтаний.
15. Австрия
Александр Сиян, Мануэль Ганаль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хюндертпфунд, Лукас Кайнц, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Михаэль Раффл, Александр Розенвальд, Петер Шнайдер, Патрик Спаннринг, Даниэль Вогер, Доминик Цвергер.
С 2005 года сборная Австрии — это команда-лифт, которая попадает в элиту, чтобы сразу из неё вылететь. Из нынешнего состава только один нападающий играет в НХЛ, ещё трое — в сильных европейских чемпионатах, из них лидерами своих команд являются Константин Комарек и Доминик Цвергер. Остальные игроки представляют Австрийскую лигу.
Австрийцы будут рассчитывать в первую очередь на Михаэля Раффла — чеккера из «Филадельфии», а также Комарека — второго бомбардира шведской «Карлскроны». Правда, первые два матча (со Швейцарией и Россией) команда проведёт без Раффла, что уменьшит и без того скудный потенциал в атаке.
14. Норвегия
Андерс Бастиансен, Кристиан Форсберг, Матиас Треттенс, Эирик Салстен, Микаэль Хага, Людвиг Хофф, Томми Кристиансен, Тобиас Линдстрём, Кен-Андре Олимб, Матис Олимб, Томас Волкве Ольсен, Никлас Роэст, Мартин Роймарк, Стеффен Торесен.
Норвежцы всегда были командой, которая может покусать, но её лидеры не молодеют. Патрик Торесен не был включён в состав, из НХЛ не приехал Матс Цукарелло. Большинство нападающих играют в местном чемпионате или второй лиге Швеции.
Шесть хоккеистов уже справили своё 30-летие, а кто-то, как Бастиансен, приближается к 40 годам. Он вместе с братьями Олимб является бессменным лидером команды — на троих они набрали 124 очка за время выступления на чемпионатах мира. У остальных — либо по нулям, либо совсем мало. Норвежцы оказались в нашем рейтинге выше Австрии и Южной Кореи только потому, что вот уже 12 лет удерживаются в элите, несмотря ни на что.
13. Беларусь
Павел Развадовский, Сергей Дрозд, Артём Демков, Джефф Плэтт, Егор Шарангович, Александр Матерухин, Максим Сушко, Шарль Ленгле, Александр Павлович, Артём Левша, Александр Китаров, Артём Кислый, Евгений Ковыршин, Артур Гаврус.
Линия атаки по сравнению с прошлым мировым форумом обновилась почти наполовину. Доехали до сборной Джефф Плэтт и Шарль Ленгле, хотя их лучшие годы уже позади. Братья Костицыны пропустят турнир из-за травм, зато в 36 лет дебютирует за Беларусь Александр Матерухин, который до этого на международном уровне играл за Украину. Эти опытные ребята плюс Ковыршин, Китаров и Павлович должны разделить бремя лидерства, однако впечатляющей статистикой в этом сезоне не может похвастаться никто. Из дебютантов отметим 19-летнего проспекта «Филадельфии» Максима Сушко, который провёл неплохой сезон в OHL, набрав 60 очков.
12. Франция
Морен Буве, Валентен Клеро, Стефан Да Коста, Тедди Да Коста, Флоран Дуэй, Дамьен Флёри, Антони Реш, Энтони Гюттиг, Лоик Ламперье, Николя Риц, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Саша Трей, Александр Тесье.
Состав французов будет далеко не сильнейшим — в Данию не приедет нападающий «Далласа» Антуан Руссель и лучший снайпер финской лиги (и новичок «Сибири») Шарль Бертран. Не сыграет и Лоран Менье — один из лучших бомбардиров в истории сборной. Тем не менее сразу шесть игроков представляют крепкие швейцарскую, финскую и немецкую лиги.
Французы прежде всего будут рассчитывать на Стефана да Косту, Дамьена Флёри и Сашу Трея. Во французской команде происходит смена поколений, среди нападающих есть пятеро игроков не старше 23 лет. Любопытнее всего выглядит 18-летний Александр Тесье, который набрал 22 очка в финской лиге.
11. Словакия
Павол Скалицки, Мартин Бакош, Лукаш Цингел, Давид Бондра, Давид Буц, Патрик Свитана, Михел Кристоф, Юрай Микуш, Марцел Гашчак, Томаш Марцинко, Андрей Кудрна, Ладислав Надь, Марек Говорка, Томаш Юрчо.
Линия нападения словацкой команды на чемпионате мира будет во многом повторять олимпийский состав, и чудесных преображений ждать не стоит. Подавляющее большинство форвардов играет в словацкой или чешской лигах, только Томаш Юрчо — игрок ротации в «Детройте».
Из известных имён — ветеран семи чемпионатов мира Ладислав Надь, а Мартина Бакоша и Томаша Марцинко российские болельщики могут помнить по выступлению в КХЛ. Любопытно, что в место в сборной нашлось и для сына легендарного Петера Бондры Давида, хотя он даже в словацком чемпионате не блещет.
Календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018
10. Латвия
Робертс Букартс, Никита Евпалов, Микелис Редлихс, Микс Индрашис, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Гунарс Скворцов, Оскар Батня, Френкс Разгалс, Мартиньш Карсумс, Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Рональд Кениньш.
Базовым клубом сборной остаётся рижское «Динамо», которое отрядило на чемпионат мира сразу восемь нападающих. Одна незадача — пятеро из них не преодолели в этом сезоне даже отметку в 10 очков. Главной опорой, как и в предыдущие годы, станут опытные динамовцы Микс Индрашис и Микелис Редлихс, а также Робертс Букартс и Андрис Джериньш, которые выступают в чешской экстралиге. Есть в команде и интересный дебютант — Рудольфу Балцерсу всего 21 год, он провёл первый сезон в АХЛ и с 48 очками стал лучшим бомбардиром «Сан-Хосе Барракуда».
9. Швейцария
Крис Балтисбергер, Рето Шеппи, Грегори Хофманн, Нино Нидеррайтер, Ноа Род, Энцо Корви, Самуэль Валзер, Дамьен Риат, Йоэль Вермин, Свен Андригетто, Тристан Шервай, Симон Мозер, Гаэтан Хас.
Приезд из НХЛ Нино Нидеррайтера и Свена Андригетто — это серьёзное усиление для швейцарцев, тем более что привычные лидеры Венсан Праплан и Андрес Амбюль пропустят турнир. Большинство игроков представляют чемпионат Швейцарии и хорошо знакомы друг с другом. Главный тренер Патрик Фишер собрал ровный состав (за исключением энхаэловцев), единственное, что настораживает, — большое количество дебютантов (в атаке таких набралось шесть человек).
8. Дания
Фредерик Шторм, Патрик Бьёркстранд, Мадс Кристенсен, Никлас Йенсен, Мортен Мадсен, Юлиан Якобсен, Мортен Поулсен, Йеспер Йенсен, Никлас Хардт, Матиас Бау Хансен, Франс Нильсен, Патрик Русселль, Николай Майер, Петер Регин, Оливер Бьёргстранд.
Дания впервые стала хозяйкой чемпионата мира, и сборная постарается порадовать родные трибуны. Все, кто освободился в НХЛ, уже в команде. Атака пополнилась опытным Франсом Нильсеном и молодым Оливером Бьёргстрандом.
Также стоит отметить хорошую подмогу из «Йокерита» — Петера Регина и Никласа Йенсена. Из АХЛ приехали крепкие середняки Бау Хансен и Русселль, четверо форвардов — не на последних ролях в шведской лиге. Мальчиками для битья датчане не будут точно.
7. Германия
Ясин Эхлиз, Патрик Хагер, Доминик Кагун, Марцель Нёбельс, Маттиас Плахта, Леон Драйзайтль, Николас Крэммер, Марцель Мюллер, Себастьян Увира, Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Марк Михаэлис, Даниэль Пиетта, Фредерик Тиффельс.
22-летний Леон Драйзайтль сейчас — самая яркая звезда немецкого хоккея. Он только что провёл ещё один шикарный сезон (70 очков за «Эдмонтон») и должен стать главной атакующей силой немцев. Других громких имён среди нападающих нет, но помощи в виде шайб и набранных очков в первую очередь стоит ждать от Патрика Хагера и Доминика Кагуна. В чемпионате Германии неплохо выглядят Марцель Мюллер и Даниэль Пиетта, но на Олимпиаду, где немцы выиграли серебро, их не взяли.
6. Чехия
Роман Червенка, Андрей Нестрашил, Томаш Плеканец, Доминик Кубалик, Дмитрий Яшкин, Михал Ржепик, Мартин Каут, Роман Горак, Филип Хытил, Робин Ганзл, Роберт Коусал, Давид Штястны, Радек Факса, Томаш Гика, Мартин Нечас.
Чешское нападение не блещет россыпью громких имён, но это здоровый сплав молодости и опыта. Тот же Плеканец и в 35 способен принести пользу команде, да и от наличия Радека Факсы хуже не станет. Есть игроки, хорошо известные в КХЛ — Роман Червенка, Робин Ганзл, Андрей Нестрашил, Роман Горак.
Основную прослойку составляют хоккеисты, выступающие в Европе, а внимание стоит обратить на трёх юниоров — Филип Хытил уже успел дебютировать и набрать первые очки в НХЛ, также выделяются Мартин Нечас, лучший бомбардир команды на МЧМ-2018, и Мартин Каут.
5. Россия
Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов, Евгений Дадонов, Максим Мамин, Артём Анисимов, Павел Бучневич, Никита Сошников, Алексей Бывальцев, Илья Михеев.
Сборная России собрала, наверное, самый слабый состав за последние годы, но всё равно в атаке есть на кого рассчитывать. Прежде всего это Павел Дацюк, который с годами не утратил своего волшебства. Рядом с ним должны зажечь Кирилл Капризов и Никита Гусев, а из НХЛ главными козырями должны стать Евгений Дадонов и Павел Бучневич.
Есть семь олимпийских чемпионов, креативщики и игроки оборонительного плана. Сергей Андронов и Артём Анисимов — проверенные и надёжные форварды, можно надеяться, что с хорошей стороны себя проявят Григоренко и Мамин.
4. Финляндия
Себастьян Ахо, Марко Анттила, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мёналенен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.
Финнам удалось собрать очень приличный состав — Ахо и Терявяйнен являются лидерами «Каролины», Каспери Капанен ещё не закрепился в составе «Торонто», но обладает большим потенциалом. Микко Рантанен — лучший финский бомбардир НХЛ, а Микаэль Гранлунд не сильно от него отстал.
Сразу четыре добротных форварда делегированы из «Йокерита», Антти Суомела — лучший бомбардир и чемпион финской лиги. По именам эта команда способна решать большие задачи.
3. Швеция
Адриан Кемпе, Микаэль Баклунд, Юхан Ларссон, Маттиас Янмарк, Деннис Эверберг, Лиас Андерссон, Мика Зибанеджад, Джон Норман, Элиас Петтерссон, Карл Клингберг, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Густав Нюквист, Якоб де ла Роз.
Атака практически полностью составлена из игроков НХЛ, пожалуй, только у североамериканских команд более мощное нападение. С таким подбором игроков шведы могут замахнуться на повторение прошлогоднего триумфа. Главными действующими лицами должны стать лучший бомбардир «Анахайма» Ракелль и лучший снайпер «Рейнджерс» Зибанеджад. Баклунд три года подряд не набирает меньше 45 очков в НХЛ, а Нюквист в сборной становится ещё эффективнее, чем в «Детройте». Также выделяются вчерашние юниоры — Петтерссон и Андерссон, которые зимой феерили на МЧМ.
2. США Кэм Аткинсон, Дилан Ларкин, Блэйк Коулмен, Андерс Ли, Алекс Дебринкэт, Сонни Милано, Джонни Годро, Колин Уайт, Брайан Гиббонс, Тэйдж Томпсон, Патрик Кейн, Дерек Райан, Крис Крайдер.
Американцы впервые везут на чемпионат мира такую сильную команду. Один Патрик Кейн чего стоит! А ведь есть ещё Годро, Дебринкэт, Крайдер… Совсем от молодых игроков в сборной США не отказались, но теперь это уже не студенты, а те, кто успел почувствовать, что такое профессиональный хоккей.
Аткинсон, Ларкин и Ли играют ключевые роли в своих командах, есть и те, кому предстоит таскать рояль — Гиббонс, Райан, Коулмен. В целом сбалансированное нападение, которое может доставить кучу неприятностей любому сопернику.
1. Канада
Тайсон Джост, Джордан Эберле, Антони Бовилье, Мэтью Барзал, Джош Бэйли, Брэйден Шенн, Джейден Шварц, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Бо Хорват, Жан-Габриэль Пажо, Райан О’Райлли.
Когда у тебя в составе Макдэвид, мысли могут быть только о золоте. Пусть «Эдмонтон» не попал в плей-офф, Коннора всё равно практически невозможно остановить — он второй раз подряд стал лучшим бомбардиром НХЛ. И ведь Макдэвид не приехал один!
Бэйли, Эберле, Ньюджент-Хопкинс, Шенн — кого ни назови, практически все выходят в первых двух звеньях своих команд. Есть и пара-тройка готовых клубных связок. Получили приглашение несколько совсем молодых форвардов, которые ударно провели сезон — Дюбуа, Бовилье, а Барзал вообще выиграл гонку бомбардиров среди новичков. У канадцев слабых звеньев, кажется, вообще нет.