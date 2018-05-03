Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин заявил, что вратарь «Баварии» Свен Ульрайх, совыершив ошибку, не успел перестроиться обратно к мячу во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Реала" (2:2). Он добавил, что немецкий клуб не попал в финал турнира вовсе не из-за этого эпизода.
— Мое личное мнение по поводу гола — вратарь «Баварии» подумал, что Бензема будет первым на мяче, поэтому он сперва хотел сложиться, а потом не сумел перестроиться. Не думаю, что из-за этого момента «Бавария» не прошла в финал Лиги чемпионов.
В финале Лиги чемпионов 26 мая встретятся «Реал» и «Ливерпуль», начало — в 21.45 по московскому времени.
"Реал" — «Бавария». Бензема вывел хозяев вперед после ошибки Ульрайха