Юрий Лодыгин — об ошибке Ульрайха: «Не думаю, что „Бавария“ без финала Лиги чемпионов из-за этого»

— Мое личное мнение по поводу гола — вратарь «Баварии» подумал, что Бензема будет первым на мяче, поэтому он сперва хотел сложиться, а потом не сумел перестроиться. Не думаю, что из-за этого момента «Бавария» не прошла в финал Лиги чемпионов.

В финале Лиги чемпионов 26 мая встретятся «Реал» и «Ливерпуль», начало — в 21.45 по московскому времени.

"Реал" — «Бавария». Бензема вывел хозяев вперед после ошибки Ульрайха