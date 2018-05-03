Тренер «Зальцбурга»: «Сделаем всё, чтобы подавить и загонять „Марсель“

Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе выступил на пресс-конференции в преддверии ответного поединка 1/2 финала Лиги Европы против «Марселя».

"В первом матче мы подолгу доминировали и, на самом деле, контролировали действия «Марселя». В наших силах все изменить в ответной игре. У нас есть шанс вернуть себе инициативу. «Зальцбург» хочет провести еще один классный матч перед полными трибунами.

Мы должны продемонстрировать на поле максимальную атакующую мощь и в то же время сохранять терпение. В Марселе я чувствовал, что мы физически сильнее и могли добиться большего. Сделаем все, чтобы подавить и загонять их", — сказал наставник.

Ответная встреча состоится в Австрии 3 мая.