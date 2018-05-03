Хоккей Россия-Франция: где и во сколько смотреть по ТВ

Матч Россия-Франция станет игрой открытия на ЧМ-2018 в Дании. Трансляцию игры организует «Первый канал», начало — в 21.10 по новосибирскому времени (17.10 мск).

Параллельно «Матч ТВ» покажет очень «вкусную» игру Канада-США. Хозяева турнира, датчане, скрестят клюшки с немцами также 4 мая, но на четыре часа позже.

В игре с Францией специалисты ставят на сборную России — действующего олимпийского чемпиона. В мировом рейтинге наша команда сейчас занимает второе место, уступая лишь Канаде, тогда как Франция расположилась на 12-м месте.

Насколько наша нынешняя ледовая дружина отличается от той, которая выиграла Олимпиаду в Корее — читайте в эксклюзивном материале VN.ru

На победу «красной машины» букмекеры дают коэффициент в пределах 1,10. Они предполагают, что россияне смогут забросить больше четырех шайб, однако статистика очных встреч двух сборных не дает точного ответа. В последний раз больше четырех шайб россияне забивали французам в далеком 2009 году, когда победили со счетом 7:2.

Полное расписание матчей с участием сборной России на групповом этапе чемпионата: — 4 мая — Россия-Франция, 21.15 (здесь и далее — новосибирское время);

— 6 мая — Россия-Австрия, 17.15;

— 7 мая — Россия-Белоруссия, 21.15;

— с 10 на 11 мая — Россия-Чехия, 01.15;

— с 12 на 13 мая — Россия-Швейцария, 01.15;

— 14 мая — Россия-Словакия, 21.15;

— 15 на 16 мая — Россия-Швеция, 01.15.

Четыре четвертьфинальных матча пройдут 14 мая, два полуфинала — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая. В последний раз сборная России выигрывала чемпионат мира по хоккею в 2014 году. На прошлом турнире «красной машине» пришлось удовлетвориться бронзой. Действующим чемпионом является Швеция.