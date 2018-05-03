«Зенит» перед «Локомотивом» тренируется без Ивановича и Лунева

"Зенит" проводит открытую тренировку перед субботним матчем против «Локомотива». В общей группе занимаются все игроки петербуржцев, кроме травмированных Бранислава Ивановича и Андрея Лунева Напомним, российский вратарь получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:0), который состоялся 14 апреля, а сербский защитник травмировался в минувшее воскресенье в игре с ЦСКА (0:0). ( Егор БЫЧКОВ Перед «Локо» все занимаются в общей группе, кроме травмированных Лунева и Ивановича ⚪️🔵 pic.twitter.com/JpmWAfwO8s — Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 3 мая 2018 г.