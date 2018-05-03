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«Зенит» перед «Локомотивом» тренируется без Ивановича и Лунева
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«Зенит» перед «Локомотивом» тренируется без Ивановича и Лунева 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
"Зенит" проводит открытую тренировку перед субботним матчем против «Локомотива». В общей группе занимаются все игроки петербуржцев, кроме травмированных Бранислава Ивановича и Андрея Лунева.
Напомним, российский вратарь получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:0), который состоялся 14 апреля, а сербский защитник травмировался в минувшее воскресенье в игре с ЦСКА (0:0). (Егор БЫЧКОВ)
Перед «Локо» все занимаются в общей группе, кроме травмированных Лунева и Ивановича ⚪️🔵 pic.twitter.com/JpmWAfwO8s
— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 3 мая 2018 г.
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