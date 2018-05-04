В выходные на площади 1905 года до конца праздников закроют парковку

В ночь на воскресенье для автомобилистов закроют парковку на площади 1905 года. Информация об этом опубликована в постановлении за подписью главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

«Запретить стоянку автотранспорта на площади 1905 года с 6 мая с 00:00 до окончания праздничных мероприятий», — отмечается в документе.

Как уточнил Е1.RU исполнительный директор дирекции городских праздников Илья Марков , с 5 мая на парковке начнут устанавливать трибуну. После празднования Дня Победы рабочим понадобятся еще несколько дней, чтобы освободить площадку.