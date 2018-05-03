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Рой Кин советует «Ливерпулю» не пропускать глупые голы
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Рой Кин советует «Ливерпулю» не пропускать глупые голы 

Евро-футбол.Ру 22 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин призывает «Ливерпуль» задуматься над своими проблемами.
"По ходу ответного матча с «Ромой» я не чувствовал, что «Ливерпуль» находится в опасности. Но надо сказать, что у мерсисайдцев есть вредная привычка — они пропускают глупые голы. Иногда «Ливерпуль» просто выключается из игры. Нужно быть осторожнее с этим в финале.
Сейчас у «Ливерпуля» есть повод для гордости. Но поражение и четыре пропущенных гола должны заставить команду задуматься", — цитирует Кина Mirror.
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