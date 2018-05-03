DK Racing Cup — недорогая гоночная серия на «Лотусе по-русски»

В России родилась новая гоночная серия — DK Racing Cup: 28 апреля на автодроме «Смоленское кольцо» состоялся тестовый этап, победителем которого стал москвич Ефим Гантмахер. По ходу уик-энда гонщики могли получить первые впечатления от машины в «боевом» режиме, а организаторы — потренировать механиков и отрепетировать работу команды перед полноценным запуском чемпионата.

Это самый необычный кольцевой чемпионат в стране: все участники выступают на абсолютно одинаковых автомобилях Shortcut, созданных по мотивам легендарного Lotus Seven. Но это не копия — несмотря на внешнее сходство с Лотусом и его многочисленными наследниками, конструкция полностью оригинальная, созданная подмосковной фирмой КБ 527.

На сегодняшний день это самый демократичный гоночный класс в России: для участия в одном этапе достаточно оплатить 15 000 рублей стартового взноса и 85 000 рублей за аренду автомобиля. За эти деньги спортсмен получит 1,5 часа чистого гоночного времени.

Но машину не обязательно арендовать — можно купить за 1 195 000 рублей (предусмотрено даже кредитование). Причем кроме полностью готового к гонкам автомобиля предлагаются и комплекты для самостоятельной постройки: они стоят от 385 тысяч за раму и подвеску без амортизаторов, обвеса и мотора до 1 050 000 рублей за «кит» в полной комплектации.

Доступного ценника удалось добиться в том числе благодаря использованию компонентов российского производства. Так, по капотом — вазовский 16-клапанный мотор с четырехдроссельным впрыском, форсированный до 180 сил. Он сблокирован с «классической» коробкой передач, внутрь которой установлены шестерни с передаточным рядом R1. Оригинальный задний мост — также с вазовской начинкой.

В рамках каждого уик-энда проводится 15-минутная тренировка, 15 минутная квалификация, и три гонки с масс-стартом: два коротких «хита» по пять кругов, и главный заезд длительностью в полчаса. Квалификация определяет порядок старта в обоих «хитах», но во второй гонке первые шесть гонщиков стартуют в обратном порядке. А стартовые позиции в главной гонке распределяются по сумме очков, заработанных в «хитах».

В «нулевом» этапе приняло участие восемь спортсменов. Победу в первом «хите» завоевал бывший участник чемпионата РСКГ Олег Чеботарев, а вот во втором «хите» и основной гонке первым финишную черту оба раза пересекал москвич Ефим Гантмахер, выступающий в РСКГ в классе «Национальный». Кстати, Ефим заодно установил новый рекорд для автомобиля Shortcut на «Смоленском кольце»: минута и 42,2 секунды.

Календарь DK Racing Cup Этап | Дата | Трасса | Пояснения —— | —— | —— | —— 0 | 28 апреля | «Смоленское кольцо» | Совместно с RHHCC 1 | 2 июня | Moscow Raceway | Совместно с Moscow Classic Gran Prix 2 | 15-16 июля | «Автодром Санкт-Петербург» | Совместно с RDS 3 | 28 июля | «Нижегородское кольцо» | Совместно с RHHCC 4 | 8-9 сентября | Kazanring | Совместно с Чемпионатом республики Татарстан 5 | 6-7 октября | «Крепость Грозная» | Совместно с Akhmat Race

Впереди у участников DK Racing Cup — пять этапов на разных автодромах, которые будут совмещены с соревнованиями других серий. Официально чемпионат стартует 2 июня на трассе Moscow Raceway, в рамках фестиваля ретро-соревнований Moscow Classic Gran Prix.