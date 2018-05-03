Российский политолог назвал депортацию Мацейчука справедливой 

Главный редактор интернет‐портала Politrussia.ru и политолог Руслан Осташко, одержавший победу над поляком Томашем Мацейчуком на ринге, заявил, что выдворение журналиста из России вполне справедливо. Об этом сообщило РИА ФАН.
Надо отметить дату, накануне которой Томаш собрался вернуться в Москву. Он намеревался приехать перед 9 мая, все прекрасно помнят ситуацию, которая сложилась в прошлом году, когда он накануне этого праздника устроил ряд провокаций. Они в свою очередь вызвали очень серьезное возмущение в нашем обществе. Я предполагаю, что он планировал сделать то же самое. Его появление на российских телеканалах или в центре города с какими-нибудь
плакатом могло бы спровоцировать различные инциденты. Поэтому считаю его депортацию абсолютно справедливой
— Руслан Осташко.
Политолог добавил, что действия российских спецслужб в этой ситуации себя оправдали. При этом Осташко не исключает, что Мацейчук снова посетит Россию, когда ему исполнится 58 лет и «встретит День Победы на Красной площади».
Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в РФ на 30 лет. Ранее его задержали по подозрению в экстремизме, обнаружив у него в квартире предметы с нацистской символикой.