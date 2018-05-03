Российский политолог назвал депортацию Мацейчука справедливой

Главный редактор интернет‐портала Politrussia.ru и политолог Руслан Осташко , одержавший победу над поляком Томашем Мацейчуком на ринге, заявил, что выдворение журналиста из России вполне справедливо. Об этом сообщило РИА ФАН.

Надо отметить дату, накануне которой Томаш собрался вернуться в Москву. Он намеревался приехать перед 9 мая, все прекрасно помнят ситуацию, которая сложилась в прошлом году, когда он накануне этого праздника устроил ряд провокаций. Они в свою очередь вызвали очень серьезное возмущение в нашем обществе. Я предполагаю, что он планировал сделать то же самое. Его появление на российских телеканалах или в центре города с какими-нибудь

плакатом могло бы спровоцировать различные инциденты. Поэтому считаю его депортацию абсолютно справедливой

— Руслан Осташко.

Политолог добавил, что действия российских спецслужб в этой ситуации себя оправдали. При этом Осташко не исключает, что Мацейчук снова посетит Россию, когда ему исполнится 58 лет и «встретит День Победы на Красной площади».

Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в РФ на 30 лет. Ранее его задержали по подозрению в экстремизме, обнаружив у него в квартире предметы с нацистской символикой.