Ещё
Российский политолог назвал депортацию Мацейчука справедливой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский политолог назвал депортацию Мацейчука справедливой 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Главный редактор интернет‐портала Politrussia.ru и политолог Руслан Осташко, одержавший победу над поляком Томашем Мацейчуком на ринге, заявил, что выдворение журналиста из России вполне справедливо. Об этом сообщило РИА ФАН.
Надо отметить дату, накануне которой Томаш собрался вернуться в Москву. Он намеревался приехать перед 9 мая, все прекрасно помнят ситуацию, которая сложилась в прошлом году, когда он накануне этого праздника устроил ряд провокаций. Они в свою очередь вызвали очень серьезное возмущение в нашем обществе. Я предполагаю, что он планировал сделать то же самое. Его появление на российских телеканалах или в центре города с  какими-нибудь
плакатом могло бы спровоцировать различные инциденты. Поэтому считаю его депортацию абсолютно справедливой
— Руслан Осташко.
Политолог добавил, что действия российских спецслужб в этой ситуации себя оправдали. При этом Осташко не исключает, что Мацейчук снова посетит Россию, когда ему исполнится 58 лет и «встретит День Победы на Красной площади».
Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в РФ на 30 лет. Ранее его задержали по подозрению в экстремизме, обнаружив у него в квартире предметы с нацистской символикой.
360tv.ru: последние новости
Болельщикам в Москве посоветовали носить с собой паспорт во время ЧМ по футболу Едущего на автобусе под Петрозоводском бесстрашного лосенка сняли на видео Любителям путешествовать предложили вакансии мечты
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя регбистка погибла по время матча7
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна7
Боец ММА показательно удушила американского военного
Как России тягаться с Канадой и США?
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение