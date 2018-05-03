Юрий Лодыгин: «Сейчас нельзя обращать внимания ни на что, даже на поле» 

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин заявил, что сейчас для игроков клуба поле, домашнее или гостевое, не имеет никакого значения. Он добавил, что самое важное — выдать максимум во время матча, а болельщики всегда и так с ними.
— Играет ли роль поле, на котором пройдет игра? Кого-то заводит, когда против них болеют, — рассказал в прямом эфире Инстаграма клуба Лодыгин. — Некоторым комфортнее на своем стадионе. Но сейчас ни на что нельзя обращать внимание — нужно выходить на поле, выдавать свой максимум и добиваться результата. Мы знаем и видим, что болельщики всегда с нами, куда бы мы ни поехали. Их много, и они нас поддерживают.
5 мая «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в рамках 29-го тура РФПЛ, начало — в 16.30 по московскому времени. В последнем матче сезона он встретится со «СКА-Хабаровск».