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Юрий Лодыгин: «Сейчас нельзя обращать внимания ни на что, даже на поле»
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Юрий Лодыгин: «Сейчас нельзя обращать внимания ни на что, даже на поле» 

Спорт-Экспресс 14 минут назад
Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин заявил, что сейчас для игроков клуба поле, домашнее или гостевое, не имеет никакого значения. Он добавил, что самое важное — выдать максимум во время матча, а болельщики всегда и так с ними.
— Играет ли роль поле, на котором пройдет игра? Кого-то заводит, когда против них болеют, — рассказал в прямом эфире Инстаграма клуба Лодыгин. — Некоторым комфортнее на своем стадионе. Но сейчас ни на что нельзя обращать внимание — нужно выходить на поле, выдавать свой максимум и добиваться результата. Мы знаем и видим, что болельщики всегда с нами, куда бы мы ни поехали. Их много, и они нас поддерживают.
5 мая «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в рамках 29-го тура РФПЛ, начало — в 16.30 по московскому времени. В последнем матче сезона он встретится со «СКА-Хабаровск».
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