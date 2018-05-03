Команда Федерации парусного спорта Чеченской Республики лидирует на регате «Кабестан»

С 28 апреля по 5 мая в Хорватии проходит 22-ая регата «Кабестан». В парусных состязаниях по Долматинским островам принимают участие 60 команд. Федерацию парусного спорта Чеченской Республики представляет команда «Фаворит». По итогам первого гоночного дня «Фаворит» занимает первое место в гонках в классе ORC на яхте Farr 45. В команде «Фаворит» выступают Президент Федерации парусного спорта Хасан Хаджиев и шкипер команды — вице-президент Федерации Максим Немченко.

"Гонка прошла при слабом, неустойчивом ветре, примерно от 4 до 6 узлов с заходами на 15 градусов. Мы поддерживали максимальную скорость, с помощью работы экипажа нам удалось добиться превосходного результата", — прокомментировал гонки Максим Немченко. Хасан Хаджиев также добавил, что «победа в первой гонке — отличное начало сезона для команды».

Напомним, что в прошлом году команда «Фаворит», представляющая Федерацию парусного спорта Чеченской Республики, становилась победителем регаты «Кабестан», а также выиграла в дивизионе ORC регаты United Sailing Week в Хорватии. Экипировка команды предоставлена партнером ФПС ЧР компанией SeaGala— официальным дистрибьютером марки SLAM CREW в России и СНГ.