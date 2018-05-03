В Пскове пройдет молодежный паркур-фестиваль «Без Границ»

Молодежный паркур-фестиваль «Без Границ» пройдет 19 мая в Пскове, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Он станет официальным открытием летнего сезона экстремальных видов спорта. Организаторами мероприятия являются городской молодежный центр и паркур-парк «Ирбис». Начало фестиваля в 13.00.

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет, занимающиеся паркуром и фрираном. Несовершеннолетние участники должны иметь при себе разрешение на участие от родителей (или иных законных попечителей).

Заявки на участие в фестивале принимаются до 19 мая 2018 года в паркур-парке «Ирбис»: в письменном виде по адресу Коммунальная 19 (каб. 118) или по электронной почте pgmc-pskov@mail.ru.

Спортсмены будут выступать в нескольких возрастных категориях: младшая группа (от 10 до 13 лет), юниоры (от 14 до 17 лет) и старшая группа (от 18 до 30 лет). Каждому участнику дается ровно 1 минута 30 секунд, чтобы продемонстрировать свои умения на специально оборудованной площадке. Судьи будут оценивать зрелищность выступления и сложность трюков. Лучшие паркуристы и фриранеры будут награждены призами и дипломами.