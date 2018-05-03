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Женские сборные Южной Кореи и КНДР по настольному теннису объединились на ЧМ
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Женские сборные Южной Кореи и КНДР по настольному теннису объединились на ЧМ 

ТАСС 12 минут назад
ТАСС, 3 мая. Женские сборные Южной Кореи и КНДР по настольному теннису объединились перед полуфиналом командного чемпионата мира в шведском Хальмстаде. Об этом сообщает Yonhap.
Сборные Южной Кореи и КНДР должны были встретиться в четвертьфинале турнира, однако решили выступить единой командой и вышли в полуфинал без борьбы. В полуфинале объединенная команда сыграет с победителем четвертьфинала между сборными Украины и Японии.
В объединенную команду войдут обе сборные в полном составе. Если объединенная сборная займет место в тройке лучших, то медали получат все девять спортсменок — пять представительниц Южной Кореи и четыре — КНДР, а на церемонии награждения будут подняты флаги обеих стран.
Последний раз объединенная корейская команда по настольному теннису выступала на чемпионате мира 1991 года в Чибе (Япония), где выиграла турнир.
В начале текущего года по инициативе Севера наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации северокорейских чиновников и артистов на зимние Игры в Пхёнчхане, затем МОК согласовал участие в них спортсменов из КНДР. В состав делегации КНДР вошла родная сестра лидера страны Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. Делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018. В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступила на Играх в Пхёнчхане.
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