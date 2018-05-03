Заветный Fan ID. Сенатор Чернецкий первым получил паспорт болельщика

На прошлой неделе заветный документ под прицелами фото— и видеокамер получил член Совета федерации РФ от Свердловской области и бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий . Сотрудники центра не заставили долго ждать: подача документов, фотографирование, минута-другая — и паспорт готов. «Буду болеть за сборную России. Если не вызовут в Москву, планирую посетить все четыре матча на стадионе „Екатеринбург Арена“. Я люблю хороший футбол», — рассказал сенатор.

По его словам, за три года вложений в инфраструктуру уральской столицы к ЧМ-2018 город заметно преобразился. «Сложилось формирование хорошей материальной базы как для большого футбола, так и для подрастающего поколения. И мы стали практически первыми, кто подготовился к чемпионату: сдали в сроки Центральный стадион — „умный“ и уютный», — заключил Аркадий Чернецкий.

Центр выдачи паспорта болельщика работает в Екатеринбурге с конца февраля. Здесь нет такого ажиотажа, как в Главном билетном центре FIFA. И известно почему: чтобы получить Fan ID, нужно иметь на руках купленные или заказанные билеты на игры чемпионата.

«Для того чтобы получить паспорт болельщика, нужно пройти регистрацию либо на сайте Fan ID, либо прямо у нас в центре. Понадобятся два важных документа — удостоверение личности и номер билета или сам билет на ЧМ. Остальное займёт считанные минуты, в чём все сами убедились на примере Аркадия Михайловича», — отметил директор Центра выдачи Fan ID в Екатеринбурге Виктор Воеводов.