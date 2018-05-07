Калининградцам рекомендовали отказаться от личных автомобилей 12 мая

Калининградцам рекомендовали отказаться от личных автомобилей 12 мая, когда на «Стадионе Калининград» пройдет третий тестовый матч-открытие. Зрителям советуют добираться до арены на шаттлах.

Планируется, что 35-тысячный стадион на этот раз будет полон.

«Для обеспечения безопасности, беспрепятственного движения пешеходных потоков в направлении стадиона и отработки транспортной схемы в режиме чемпионата планируется перекрытие ряда улиц в центре Калининграда. В связи с этим настоятельно рекомендуем зрителям 12 мая отказаться от личных автомобилей. В этот день будет работать городская пассажирская сеть в обычном режиме, можно добраться до пунктов отправления шаттлов на общественном транспорте», — отметил руководитель дирекции Игорь Шлыков

Кстати, для велосипедистов на Солнечном бульваре, Набережной ветеранов и у транспортно-пересадочного узла на острове Октябрьский оборудуют дополнительные велопарковки.

Какие улицы перекроют?

с 9.00 до 17.00 для автотранспорта будут закрыты:

Московский проспект на участке от ул. В. Гюго до дома № 62;ул. Октябрьская на участке от Московского проспекта до ул. Багратиона;Солнечный бульвар на всем протяжении;ул. Шевченко на всем протяжении;ул. Ялтинская на участке от дома № 86 до ул. Бакинской.

Только для личного транспорта перекроют:

мостовой переход через реки Старая и Новая Преголя и съезды с него;проспект Калинина от ул. Киевской до ул. Дзержинского;ул. Дзержинского от дома № 36 до ул. Октябрьской;ул. Черняховского на всем протяжении;ул. Проф. Баранова на всем протяжении;ул. Горького от ул. Партизанской до ул. Черняховского;ул. А. Невского от ул. Куйбышева до ул. Черняховского;ул. Литовский вал от ул. Ю. Гагарина до ул. 9 Апреля;ул. Фрунзе на всем протяжении;ул. Октябрьская от проспекта Калинина до ул. Багратиона.