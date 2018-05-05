Матч-открытие стадиона в Калининграде посетят 35 тыс. зрителей

В Калининграде проданы все билеты на матч 38-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Балтикой» и «Тюменью», сообщает "Советский спорт"

Как сообщает официальный сайт «Балтики», все билеты на игру, которая состоится 12 мая, проданы. В клубе отказались от онлайн-продаж билетов с целью борьбы со спекулянтами.

Стадион «Калининград» уже принимал два тестовых матча, на которых была частичная загруженность арены в связи с требованиями безопасности. Сейчас стадион имеет возможность принимать до 35 тысяч зрителей.