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Матч-открытие стадиона в Калининграде посетят 35 тыс. зрителей
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Матч-открытие стадиона в Калининграде посетят 35 тыс. зрителей 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
В Калининграде проданы все билеты на матч 38-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Балтикой» и «Тюменью», сообщает "Советский спорт".
Как сообщает официальный сайт «Балтики», все билеты на игру, которая состоится 12 мая, проданы. В клубе отказались от онлайн-продаж билетов с целью борьбы со спекулянтами.
Стадион «Калининград» уже принимал два тестовых матча, на которых была частичная загруженность арены в связи с требованиями безопасности. Сейчас стадион имеет возможность принимать до 35 тысяч зрителей.
Ранее сообщалось, что легендарный игрок "Реала" открыл Парк футбола в Казани.
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