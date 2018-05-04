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На матч открытия «Стадиона Калининград» продано около 15 тысяч билетов
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На матч открытия «Стадиона Калининград» продано около 15 тысяч билетов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На матч открытия «Стадиона Калининград», по данным на вечер 3 мая, продано около 15 тысяч билетов, сообщили в пресс-службе клуба.
12 мая пройдет третий тестовый матч на новой арене, построенной к ЧМ. Сыграют «Балтика» и «Тюмень». Игра пройдет в «режиме ЧМ», то есть в присутствии 35 тысяч болельщиков.
Отметим, что за билетами второй день выстраиваются огромные очереди. Болельщики жалуются, что приходится стоять в очереди по 2 часа. При этом электронных билетов в продаже еще нет.
Напомним, что 12 мая на центральных улицах ограничат движение транспорта.
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Озвучена дата празднования Дня города в Калининграде «Балтика» сыграла последний матч на старейшем стадионе России Домой - по пропускам. Что ждет Калининград до, во время и после матчей ЧМ
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