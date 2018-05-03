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«Подобное ещё не удавалось никому»: пермский силач сдвинет с места боевую машину «Смерч» весом 43 тонны
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«Подобное ещё не удавалось никому»: пермский силач сдвинет с места боевую машину «Смерч» весом 43 тонны 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В День Победы атлет союза силачей Пермского края Борис Харламов попытается побить рекорд России и сдвинуть с места ракетную установку «Смерч» весом более 40 тонн.
20-летний Борис Харламов является обладателем титула «Сильнейший юниор России». 9 мая молодой силач попробует сдвинуть ракетную установку «Смерч» весом 43 тонны с места и пробуксировать машину на максимальное расстояние. При этом вес Бориса составляет 97 килограммов.
— Подобное ещё не удавалось никому! Сможет ли столь молодой и легкий атлет установить новый Рекорд России?! Узнаем совсем скоро, — говорят в союзе силачей Пермского края.
В 2012 году омский силач Михаил Шивляков протащил 24-тонный автобус на 2,75 метра. Пермяк попытается побить рекорд 9 мая на улице Ленина возле Театра-Театра с 12:30 до 14:00.
Подробнее о праздновании Дня Победы в Перми читайте в нашем материале.
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