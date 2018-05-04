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У Москвы нет конкретных фактов смерти главаря ИГИЛ*, заявили в МИД
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У Москвы нет конкретных фактов смерти главаря ИГИЛ*, заявили в МИД 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
РИА НОВОСТИ. ЗАМГЛАВЫ МИД РФ: У МОСКВЫ НЕТ КОНКРЕТНЫХ ФАКТОВ СМЕРТИ ГЛАВАРЯ ИГИЛ* АЛЬ-БАГДАДИ
*Террористическая организация, запрещенная в России
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