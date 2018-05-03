Джованни Симеоне сделал заявление по своему будущему

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне на фоне трансферных слухов, сватающих его в «Милан», сделал заявление по своему будущему.

"Я очень хорошо себя чувствую в «Фиорентине», и теперь я должен думать о том, чтобы остаться здесь. Я нахожусь в клубе год, и я очень доволен болельщиками, городом и людьми, которые работают в «Фиорентине». Я хочу поблагодарить всех за моё развитие" — цитирует 22-летнего аргентинца Football Italia.

В этом сезоне Джованни Симеоне сыграл за «Фиорентину» 37 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.