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Джованни Симеоне сделал заявление по своему будущему
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Джованни Симеоне сделал заявление по своему будущему 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне на фоне трансферных слухов, сватающих его в «Милан», сделал заявление по своему будущему.
"Я очень хорошо себя чувствую в «Фиорентине», и теперь я должен думать о том, чтобы остаться здесь. Я нахожусь в клубе год, и я очень доволен болельщиками, городом и людьми, которые работают в «Фиорентине». Я хочу поблагодарить всех за моё развитие" — цитирует 22-летнего аргентинца Football Italia.
В этом сезоне Джованни Симеоне сыграл за «Фиорентину» 37 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
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