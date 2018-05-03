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Бешеную кошку обнаружили в Богородском районе
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Бешеную кошку обнаружили в Богородском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Богородском районе введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. Ведомство сообщает, что в Богородске был зафиксирован случай заболевания бешенством кошки, которая контактировала с человеком. Решение о введении ограничительных мер было принято после подтверждения результата анализа в лаборатории.
В состав угрожаемой зоны вошли деревни: Полец, Крастелиха, Песочное, Дубенки, Шопово, Антеньево, Демидово, Выболово, Высоково, а так же поселок Центральный.
Карантин будет действовать до 24 июня. В этот период на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.
Напомним, карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе.
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