Бешеную кошку обнаружили в Богородском районе

В Богородском районе введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. Ведомство сообщает, что в Богородске был зафиксирован случай заболевания бешенством кошки, которая контактировала с человеком. Решение о введении ограничительных мер было принято после подтверждения результата анализа в лаборатории.

В состав угрожаемой зоны вошли деревни: Полец, Крастелиха, Песочное, Дубенки, Шопово, Антеньево, Демидово, Выболово, Высоково, а так же поселок Центральный.

Карантин будет действовать до 24 июня. В этот период на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.

Напомним, карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе.