Спикер Госсобрания Башкирии собрался на новый срок

Секретарь регионального отделения партии и председатель регионального заксобрания подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» . Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе партии.

«Решение участвовать в предварительном голосовании — продуманное и взвешенное, — пояснил Константин Толкачёв . — Хочу лично принять участие в открытом диалоге с избирателями и коллегами. Считаю, сама процедура праймериз дает возможность получить оценку собственной деятельности. Уверен, по итогам предварительного голосования кандидатами в депутаты Государственного Собрания республики станут самые достойные и опытные люди».

Сейчас в Башкирии идёт процесс подачи документов для участия в праймериз, участников уже около 350 человек. Сам день предварительного голосования назначен по всей России на 3 июня. Ему предшествует период дебатов выдвинутых кандидатов.