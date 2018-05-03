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Спикер Госсобрания Башкирии собрался на новый срок
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Спикер Госсобрания Башкирии собрался на новый срок 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Секретарь регионального отделения партии и председатель регионального заксобрания подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе партии.
«Решение участвовать в предварительном голосовании — продуманное и взвешенное, — пояснил Константин Толкачёв. — Хочу лично принять участие в открытом диалоге с избирателями и коллегами. Считаю, сама процедура праймериз дает возможность получить оценку собственной деятельности. Уверен, по итогам предварительного голосования кандидатами в депутаты Государственного Собрания республики станут самые достойные и опытные люди».
Сейчас в Башкирии идёт процесс подачи документов для участия в праймериз, участников уже около 350 человек. Сам день предварительного голосования назначен по всей России на 3 июня. Ему предшествует период дебатов выдвинутых кандидатов.
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