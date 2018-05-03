Ещё
В Южной Корее впервые используют систему VAR
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Южной Корее впервые используют систему VAR 

Чемпионат.com 1 час назад
Южная Корея впервые будет использовать систему видеоассистентов (VAR) на матче национальной команды в следующем месяце. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Кореи.
Впервые использовать систему VAR планируется во время товарищеского поединка 1 июня между сборными Южной Кореи и Боснии и Герцеговины на стадионе в Чонджу.
Ранее стало известно, что система VAR будет задействована на всех матчах чемпионата мира—2018. Турнир состоится в России и будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.
Чемпионат.com: последние новости
Сестра Шипулина: были случаи, когда приходилось заступаться за Антона «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель»: прогноз Анатолия Бышовца на матч Лиги Европы Геркус: мы не сдадимся и не отдадим того, что принадлежит «Локомотиву» по праву
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя регбистка погибла по время матча8
Как России тягаться с Канадой и США?2
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна7
Боец ММА показательно удушила американского военного
«Зенит» подаст жалобу в ФИФА
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение