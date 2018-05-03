В Южной Корее впервые используют систему VAR

Южная Корея впервые будет использовать систему видеоассистентов (VAR) на матче национальной команды в следующем месяце. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Кореи.

Впервые использовать систему VAR планируется во время товарищеского поединка 1 июня между сборными Южной Кореи и Боснии и Герцеговины на стадионе в Чонджу.

Ранее стало известно, что система VAR будет задействована на всех матчах чемпионата мира—2018. Турнир состоится в России и будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.