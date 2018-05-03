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Президент «Дженоа» подтвердил переход Кришито из «Зенита»
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Президент «Дженоа» подтвердил переход Кришито из «Зенита» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил летний переход защитника «Зенита» Доменико Кришито на правах свободного агента.
«Я очень доволен прибытием Кришито, но мы не планируем останавливаться на этом. Есть и другие игроки, которыми мы интересуемся и которых я пока не буду называть из уважения к их клубам. Поговорим об этом снова в конце сезона», — цитирует Прециози Sportface.it.
Ранее сообщалось, что «Дженоа» предложил Кришито подписать контракт на 5 лет с возможностью получения работы в структуре клуба по окончании карьеры футболиста.
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