Президент «Дженоа» подтвердил переход Кришито из «Зенита»

«Я очень доволен прибытием Кришито, но мы не планируем останавливаться на этом. Есть и другие игроки, которыми мы интересуемся и которых я пока не буду называть из уважения к их клубам. Поговорим об этом снова в конце сезона», — цитирует Прециози Sportface.it.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» предложил Кришито подписать контракт на 5 лет с возможностью получения работы в структуре клуба по окончании карьеры футболиста.