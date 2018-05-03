Президент «Дженоа»: Ради возвращения в команду Кришито отказался от контракта с зарплатой 3,5 млн евро в год

«Я очень доволен переходом Кришито, но это не единственная сделка, которую мы закрыли. Есть и другие футболисты, назвать которых сейчас не можем. Объявим по окончании сезона. Что касается Кришито, то ради возвращения в „Дженоа“ он отказался от контракта с зарплатой 3,5 миллиона евро в год», — цитирует Прециози Football Italia.

Отмечается, что президент «Дженоа» не сообщил, какой именно клуб предложил контракт Кришито. Итальянские СМИ предполагают, что это может быть «Интер».

Кришито начинал профессиональную карьеру в «Дженоа» в 2003 году. Клуб близок к заключению контракта с защитником сроком до 30 июня 2023 года.