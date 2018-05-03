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Болельщики сборной Перу поддерживают Герреро у здания суда в Лозанне
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Болельщики сборной Перу поддерживают Герреро у здания суда в Лозанне 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий сборной Перу Паоло Герреро прибыл в Лозанну на заседание Спортивного арбитражного суда по своей апелляции. 34-летнего форварда у здания суда встретили около тридцати болельщиков сборной Перу, которые громко поддерживали футболиста, сообщает AFP. Игрок был отстранен за нарушение антидопинговых правил — в октябрьской допинг-пробе Герреро были обнаружены следы запрещенного вещества.
Напомним, что сегодня истекает срок дисквалификации Герреро, который был сокращен ФИФА с 12 месяцев до полугода. Это позволит Герреро принять участие в ЧМ-2018, однако форвард настаивает на своей полной невиновности, поэтому подал апелляцию. ВАДА подало встречную жалобу, требуя продлить дисквалификацию перуанца.
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