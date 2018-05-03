В столице Адыгеи состоится военно-патриотическая акция «Великая Победа»

Четвертого мая 2018 года в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне УФСИН России по Республике Адыгея проводит акцию «Великая Победа» и молодежную военно-спортивную игру «Штурм».

«Для майкопчан и гостей города будет организована выставка техники и вооружения, состоящего на вооружении спецназа уголовно-исполнительной системы и иных силовых ведомств России, работа полевой кухни, где все желающие смогут отведать гречневой каши с тушенкой и выпить чаю, показательные выступления юных спортсменов Республики Адыгея», рассказали в пресс-службе УФСИН по Адыгее.

Главным событием праздника станет проведение военно-спортивной игры «Штурм» для молодежи, в которой примут участие воспитанники военно-патриотических клубов, казачьей молодежи, волонтерских и учебных организаций. Самым сложным этапам соревнований будет личное первенство на право ношения жетона «Универсальный солдат». К нему будут допущены только самые подготовленные участники, успешно прошедшие все конкурсные испытания.

Начало акции «Великая Победа» 4 мая 2018 года в 12 ч.00 мин. на площадке у городского бассейна.