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В столице Адыгеи состоится военно-патриотическая акция «Великая Победа»
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В столице Адыгеи состоится военно-патриотическая акция «Великая Победа» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Четвертого мая 2018 года в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне УФСИН России по Республике Адыгея проводит акцию «Великая Победа» и молодежную военно-спортивную игру «Штурм».
«Для майкопчан и гостей города будет организована выставка техники и вооружения, состоящего на вооружении спецназа уголовно-исполнительной системы и иных силовых ведомств России, работа полевой кухни, где все желающие смогут отведать гречневой каши с тушенкой и выпить чаю, показательные выступления юных спортсменов Республики Адыгея», рассказали в пресс-службе УФСИН по Адыгее.
Главным событием праздника станет проведение военно-спортивной игры «Штурм» для молодежи, в которой примут участие воспитанники военно-патриотических клубов, казачьей молодежи, волонтерских и учебных организаций. Самым сложным этапам соревнований будет личное первенство на право ношения жетона «Универсальный солдат». К нему будут допущены только самые подготовленные участники, успешно прошедшие все конкурсные испытания.
Начало акции «Великая Победа» 4 мая 2018 года в 12 ч.00 мин. на площадке у городского бассейна.
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