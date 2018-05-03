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Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, Виктория Лопырева шокировала японских футболистов сексуальным нарядом
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Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, Виктория Лопырева шокировала японских футболистов сексуальным нарядом 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, Виктория Лопырева шокировала японских футболистов сексуальным нарядомВиктория Лопырева шокировала японских футболистов и оргкомитет, появившись на поле и на официальном приеме в провокационной мини юбке.
34-летняя телеведущая спортивных программ и фотомодель Виктория приехала в Японию в качестве посла чемпионата мира по футболу 2018 года. В небольшом городе Атами модель присутствовала на матче юношеской команды по футболу, произведя фантастический фурор своей чересчур короткой красной юбкой от Valentino.
Фотографией в сексуальном прикиде Виктория поделилась в своем Instagram, эта фотка вызвала шквал комментариев от поклонников модели. Подавляющее большинство почитателей восхитилась сексуальностью Лопыревой и не стесняясь назвали модель «куколкой». «Фигура просто идеальная!», «Вы просто прелесть», «Куколка!», «Секси», «Очень соблазнительно выглядишь», — написали поклонники в комментариях к фото.
Но нашлись и ненавистники, которые посчитали слишком откровенный наряд девушки неуместным и провокационным. «Ну и юбка у тебя», «Слишком коротко», «Бабушка в мини-юбке», «За 40 уже, а все как девочка», — раскритиковали Викторию хейтеры.
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