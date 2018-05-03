Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, Виктория Лопырева шокировала японских футболистов сексуальным нарядом 

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, Виктория Лопырева шокировала японских футболистов сексуальным нарядомВиктория Лопырева шокировала японских футболистов и оргкомитет, появившись на поле и на официальном приеме в провокационной мини юбке.
34-летняя телеведущая спортивных программ и фотомодель Виктория приехала в Японию в качестве посла чемпионата мира по футболу 2018 года. В небольшом городе Атами модель присутствовала на матче юношеской команды по футболу, произведя фантастический фурор своей чересчур короткой красной юбкой от Valentino.
Фотографией в сексуальном прикиде Виктория поделилась в своем Instagram, эта фотка вызвала шквал комментариев от поклонников модели. Подавляющее большинство почитателей восхитилась сексуальностью Лопыревой и не стесняясь назвали модель «куколкой». «Фигура просто идеальная!», «Вы просто прелесть», «Куколка!», «Секси», «Очень соблазнительно выглядишь», — написали поклонники в комментариях к фото.
Но нашлись и ненавистники, которые посчитали слишком откровенный наряд девушки неуместным и провокационным. «Ну и юбка у тебя», «Слишком коротко», «Бабушка в мини-юбке», «За 40 уже, а все как девочка», — раскритиковали Викторию хейтеры.