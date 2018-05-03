Национальное достояние: 13 пород собак из России

Собаки — едва ли не самые популярные домашние животные во всем мире, конкурировать с ними могут разве что кошки. На сегодняшний день известно более 500 пород, и селекционная работа ведется во многих странах, в том числе и в России.