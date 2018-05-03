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Национальное достояние: 13 пород собак из России
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Национальное достояние: 13 пород собак из России
Petstory
1 час назад
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Petstory
Собаки — едва ли не самые популярные домашние животные во всем мире, конкурировать с ними могут разве что кошки. На сегодняшний день известно более 500 пород, и селекционная работа ведется во многих странах, в том числе и в России.
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