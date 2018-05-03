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Алькантара готов вернуться в «Барселону»
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Алькантара готов вернуться в «Барселону» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара рассматривает возможность возвращения в Испанию. Футболист хотел бы возобновить карьеру в «Барселоне», сообщает El Mundo Deportivo. Как сообщает источник, футболист уже в прошлом году имел предварительные переговоры с руководством каталонцев.
Алькантара перешел в «Баварию» из «Барселоны» в 2013 году. Семья футболиста продолжают проживать в Барселоне.
Алькантара в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 17 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
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