Тиаго Алькантара хочет вернуться из «Баварии» в «Барселону»

Полузащитник сборной Испании Тиаго Алькантара может покинуть «Баварию» и вернуться в свой прежний клуб — «Барселону». Кроме того, в 27-летнем футболисте заинтересован чемпион Англии «Манчестер Сити».

Тиаго Алькантара не очень доволен своим положением в «Баварии». Он не всегда выходит на поле в стартовом составе. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах мз 32, в которых забил 2 мяча. Уход Андреса Иньеесты из «Барселоны» позволяет Тиаго рассчитывать на постоянное место в основе своего бывшего клуба. Алькантара играл за «Барселону» с 2008 по 2013 годы, после чего стал игроком «Баварии».

В борьбу за Тиаго Алькантару может вмешаться «Манчестер Сити», который тренирует Хосеп Гвардиола. Тиаго хорошо знаком с Гвардиолой по совместной работе в «Барселоне» и «Баварии».