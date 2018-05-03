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Тиаго Алькантара хочет вернуться из «Баварии» в «Барселону»
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Тиаго Алькантара хочет вернуться из «Баварии» в «Барселону» 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник сборной Испании Тиаго Алькантара может покинуть «Баварию» и вернуться в свой прежний клуб — «Барселону». Кроме того, в 27-летнем футболисте заинтересован чемпион Англии «Манчестер Сити».
Тиаго Алькантара не очень доволен своим положением в «Баварии». Он не всегда выходит на поле в стартовом составе. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах мз 32, в которых забил 2 мяча. Уход Андреса Иньеесты из «Барселоны» позволяет Тиаго рассчитывать на постоянное место в основе своего бывшего клуба. Алькантара играл за «Барселону» с 2008 по 2013 годы, после чего стал игроком «Баварии».
В борьбу за Тиаго Алькантару может вмешаться «Манчестер Сити», который тренирует Хосеп Гвардиола. Тиаго хорошо знаком с Гвардиолой по совместной работе в «Барселоне» и «Баварии».
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