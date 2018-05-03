Матч саблисток России и Франции станет центральным событием спортивной программы ПМЭФ-2018

МОСКВА, 3 мая. / ТАСС /. Товарищеский матч между сборными России и Франции по фехтованию на саблях станет центральным событием спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба организатора форума — фонд «Росконгресс».

Матч состоится 24 мая в Российском этнографическом музее. Также в рамках спортивной программы форума пройдут традиционные гала-матчи по хоккею и баскетболу с участием сборных форума и правительства Санкт-Петербурга на Кубок фонда «Росконгресс». Хоккейный матч состоится 23 мая в «Юбилейном», баскетбольный — 24 мая в «Нова-Арене». Шахматный турнир RoscongressCup пройдет в шахматной гостиной в «Экспофоруме».

26 мая с Исаакиевской площади стартуют участники гонки категории трофи-рейд «Ладога», ретро-ралли «Ленинград» и международного автопробега «Ралли мира». Участники ПМЭФ с пакетом «Премиум» смогут 26 мая принять участие в турнире по гольфу в клубе «Петергоф». Также в заключительный день форума состоятся теннисный турнир «Белые ночи», Санкт— Петербургские корпоративные игры и турнир по конкуру.

"Насыщенная спортивная программа была интегрирована в форум несколько лет назад, — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков . — За это время гала-матчи по хоккею и баскетболу стали востребованы как возможность получить заряд энергии на деловую программу и площадка для неформального общения. Другим традиционным направлением стали Санкт-Петербургские корпоративные игры, трофи-рейд «Ладога» и другие спортивные мероприятия для жителей города, помимо этого, сейчас можно говорить о том, что спортивная программа открыла для министерства спорта и спортивных федераций новые возможности для презентации своих видов спорта и спортивно-экономических проектов. Матч дружбы по фехтованию с участием женских сборных России и Франции в Российском этнографическом музее и международный турнир RoscongressСup по гольфу — лучшее тому подтверждение".

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента РФ. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.