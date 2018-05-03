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В Таганроге стартовал велопробег «За Победу!»: большинство спортсменов — школьники
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В Таганроге стартовал велопробег «За Победу!»: большинство спортсменов — школьники 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Велопробег «За Победу!» начался сегодня. Спортсмены из Таганрога и Рязани заедут в 40 городов, каждый день они будут проезжать 200–300 километров.
— Сейчас мы в Покровском, скоро будем возлагать цветы к «Самбекским высотам». Хорошая погода, пока все свежие. Расстояние большое, поэтому к концу маршрута спортсмены, конечно, вымотаются, — рассказал пресс-секретарь пробега Евгений Щербина.
По его словам, все участники — профессиональные велосипедисты со званиями и заслугами, большинству из них еще нет 18 лет. Организаторы согласовывали пробег с их родителями и школами.
— В этом году участвуют 20 спортсменов, в прошлом было больше — 35. Это связано с тем, что время увеличилось: раньше пробег длился 30 дней, теперь — 41. Многие не смогли уладить проблемы с учебой, у них выпускные экзамены, — рассказал Щербина.
Он добавил, что географию пробега расширили за счет городов ЧМ-2018, также участники побывают в городах-героях, городах воинской славы. Когда будут отставать от графика, то пересядут на транспорт. Спортсменов сопровождает команда из 10 человек.
В прошлом году велосипедисты стартовали в апреле: им приходилось ехать в дождь, снег, гололед. Тогда они возвращались в Таганрог 9 мая. В этом году время сместили на месяц, но не из-за погоды. Спортсмены решили вернуться ко Дню России — 12 июня.
Велопробег стартовал утром
Спортсмены уже участвуют в возложении цветов ко Дню Победы
Велопробег проходит третий год подряд
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