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«Краснодар» может предложить Мартыновичу новый контракт
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«Краснодар» может предложить Мартыновичу новый контракт 

SPORT24.ru 1 час назад
Как стало известно Sport24.ru, «Краснодар» может предложить защитнику Александру Мартыновичу новый контракт сроком на год.
Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона 2017/18. Мартынович выступает за «Краснодар» с 2010 года и вошел в символическую сборную из игроков команды по итогам первых десяти лет с момента основания клуба.
Мартынович находится на пятом месте в истории клуба по количеству матчей (155 матчей). Выше него по этому показателю лишь Жоаозиньо — 215, Андреас Гранквист — 179, Юрий Газинский и Маурисио Перейра.
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