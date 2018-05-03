«Краснодар» может предложить Мартыновичу новый контракт

Как стало известно Sport24.ru, «Краснодар» может предложить защитнику Александру Мартыновичу новый контракт сроком на год.

Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона 2017/18. Мартынович выступает за «Краснодар» с 2010 года и вошел в символическую сборную из игроков команды по итогам первых десяти лет с момента основания клуба.