Как «Балтика» сыграла с ярославским «Шинником»

Калининградская «Балтика», возможно, попрощалась со своей домашней ареной. Последний матч на старом стадионе в рамках текущего сезона бело-синие провели против ярославского «Шинника». О результатах игры и том, где состоятся будущие встречи «балтийцев» в репортаже Павла Будникова.

Поединок против ярославского «Шинника», хоть и проходил на стадионе «Балтика» вошел в тройку самых посещаемых матчей нашей команды в этом сезоне. Его посетили более 10000 болельщиков. Фанатский сектор попрощался с намоленным местом, где команда провела более 1000 игр, заранее подготовленным баннером и традиционными кричалками.

Гости из Ярославля в этом году добились немалого вышли в полуфинал Кубка страны, в чемпионате они гарантировано финиширует в первой десятке. Тем не менее концовку сезона они проводят предельно мобилизованными. Уже в дебюте встречи Марат Шайморданов пробил рядом со штангой. Роль лидера атак у «Балтики» взял на себя Павел Голышев , но после очередного неточного удара передал эту функцию Сенину Себаи. Легионер бил наверняка, и только отменная реакция вратаря спасла «Шинник» от гола.

В середине первого тайма волжане сумели отличиться дважды в течении пяти минут. Первый гол арбитр отменил из-за нападения на Каленковича, а второй гости забивали уже после свистка из оффсайда. После перерыва Голышев и Себаи продолжили терзать оборону соперника. Первый даже пробил в перекладину, а второй вновь испытал нервы Яшина. Кстати, вратарь в одном из эпизодов получил травму и, тем не менее, доиграл матч до конца.

«Балтика» во втором тайме из-за травм лишилась Шешукова и Торбинского. Причем, потеря Дмитрия сказалась на атакующем потенциале команды. Даже переход на игру в три нападающих в его отсутствии не помог забить хотя бы один гол. Теперь в оставшихся двух турах балтийцам необходимо набирать 6 очков и надеяться на поражение «Тамбова».