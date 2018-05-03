Ещё
Как «Балтика» сыграла с ярославским «Шинником»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как «Балтика» сыграла с ярославским «Шинником» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Калининградская «Балтика», возможно, попрощалась со своей домашней ареной. Последний матч на старом стадионе в рамках текущего сезона бело-синие провели против ярославского «Шинника». О результатах игры и том, где состоятся будущие встречи «балтийцев» в репортаже Павла Будникова.
Поединок против ярославского «Шинника», хоть и проходил на стадионе «Балтика» вошел в тройку самых посещаемых матчей нашей команды в этом сезоне. Его посетили более 10000 болельщиков. Фанатский сектор попрощался с намоленным местом, где команда провела более 1000 игр, заранее подготовленным баннером и традиционными кричалками.
Гости из Ярославля в этом году добились немалого вышли в полуфинал Кубка страны, в чемпионате они гарантировано финиширует в первой десятке. Тем не менее концовку сезона они проводят предельно мобилизованными. Уже в дебюте встречи Марат Шайморданов пробил рядом со штангой. Роль лидера атак у «Балтики» взял на себя Павел Голышев, но после очередного неточного удара передал эту функцию Сенину Себаи. Легионер бил наверняка, и только отменная реакция вратаря спасла «Шинник» от гола.
В середине первого тайма волжане сумели отличиться дважды в течении пяти минут. Первый гол арбитр отменил из-за нападения на Каленковича, а второй гости забивали уже после свистка из оффсайда. После перерыва Голышев и Себаи продолжили терзать оборону соперника. Первый даже пробил в перекладину, а второй вновь испытал нервы Яшина. Кстати, вратарь в одном из эпизодов получил травму и, тем не менее, доиграл матч до конца.
«Балтика» во втором тайме из-за травм лишилась Шешукова и Торбинского. Причем, потеря Дмитрия сказалась на атакующем потенциале команды. Даже переход на игру в три нападающих в его отсутствии не помог забить хотя бы один гол. Теперь в оставшихся двух турах балтийцам необходимо набирать 6 очков и надеяться на поражение «Тамбова».
Вести Калининград: последние новости
В Калининграде стартовал марш памяти к воинскому мемориалу в Бранёво В Калининграде начали ремонтировать теплосети Алиханов отчитался перед Путиным о подготовке ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МОК оказал влияние на Украину1
Путин заявил о готовности к ЧМ-201849
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение