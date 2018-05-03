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Прядкин: Следующий сезон РФПЛ будет переходным, в сентябре с РФС мы объявим критерии
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Прядкин: Следующий сезон РФПЛ будет переходным, в сентябре с РФС мы объявим критерии 

Советский спорт 1 час назад
— От регламента отступлений не было. Надо предусматривать различные форс-мажорные обстоятельства, изменения — это правильно. Никто не отступал от регламентов — это и о морозе, и о карточках. Изменения мы примем, внесем. Ничего не бывает идеально. Каждый год мне кажется, что все идеально, но всегда что-то возникает каждый год, что нужно подправлять.
Прежде всего, мы обсудили это с РФС, РФПЛ со следующего сезона будет играть самую активную роль в лицензировании клубов. Будет выработан ряд критериев, которые будет утверждать РФПЛ. Это, например, финансовый, инфраструктура, наличия академии — не фикция, а доскональная проверка должна быть организована. Следующий сезон будет переходным, в сентябре с РФС мы объявим эти критерии. За переходный сезон-2018/19 клубы, которые ставят цель выйти в РФПЛ или участвовать, должны будут соблюдать эти критерии. Если клуб не соответствует, он не будет принят, даже если выиграл ФНЛ. Клубы, которые ставят задачу выйти, должны подтягивать уровень. Мы с ФНЛ постараемся подтянуть их уровень к клубам РФПЛ.
Завершается первый этап ребрендинга, будет красиво, интересно. У нас шикарное соревнование. 5-6 клубов все еще в зоне стыковых матчей, 5-6 клубов претендуют на зону Лиги Европы, — приводит слова Прядкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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